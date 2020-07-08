Глава Пентагона назвал страны-изгои, которых сдерживает США

Глава Минобороны США отчитался за первый год работы на должности

Соединенные Штаты в течение минувшего года успешно сдерживали агрессивную деятельность со стороны России и Китая. С таким утверждением выступил во вторник министр обороны США Марк Эспер, обращаясь к американским военнослужащим по случаю года своего пребывания на посту шефа Пентагона, передает УНН.

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"В течение прошлого года Пентагон сдерживал агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран, а также схожими с ними (государствами), такими как Россия и Китай", – сказал Эспер.

По словам Эспера, в целом возглавляемое им ведомство добилось прогресса в выполнении поставленных год назад задач, в число которых входят противодействие РФ и КНР, а также модернизация национальных вооруженных сил.

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Кроме того, американский министр отметил проведение Соединенными Штатами за отчетный период контртеррористических операций, поддержание лидирующей роли страны в международной антитеррористической коалиции, сохранение "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.

Ранее в Пентагоне сообщили, сколько мирных жителей погибло во время военных операций США.

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