Глава Пентагона рассказал, как США будут сдерживать Россию и Китай

Соединенные Штаты должны иметь возможность противостоять Китаю и России в любой точке мира. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает ТАСС.

"Китай и Россия присутствуют во всех концах мира. Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования (ВС США), так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе", – заявил министр обороны США.

"Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы добиваться этого", – добавил он.

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Он сообщил, что на текущей неделе обсуждал с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Филипом Дэвидсоном вопросы развития ситуации в регионе и распределения сил в нем.

"Индо-Тихоокеанское командование находится в эпицентре соперничества больших держав. Это общемировое соперничество", – подчеркнул глава Пентагона.

Он указал, что США будут "инвестировать в развитие новых поколений технологий", с тем, чтобы поддерживать и развивать свои возможности в Индо-Тихоокеанском регионе в будущем.

Напомним, в России подтвердили "смерть" ракетного договора с США.

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