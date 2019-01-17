Россия и Китай – главная угроза: в США приняли новую военную доктрину

США признали опасность Москвы и Пекина, которые продолжают разрабатывать и улучшать ракетные вооружения

Фото: AFP

Россия и Китай – главная угроза: в США приняли новую военную доктрину https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0b7/830/5c40b7830d75f.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0b7/830/5c40b7830d75f.jpg 2019-01-17T19:04:00+02:00 США США признали опасность Москвы и Пекина, которые продолжают разрабатывать и улучшать ракетные вооружения

Из-за разработок в сфере ракетных комплексов и крылатых ракет морского и воздушного базирования Россия и Китай признаны двумя главными вызовами, с которыми сталкивается безопасность США.

Такое заключение указано в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны.

"Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы, и, хотя они во многом отличаются, обе страны совершенствуют наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия", — говорится в опубликованном 17 января документе.

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"Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак с применением их обширных и хорошо технически развитых межконтинентальных ракетных систем", — также сказано в документе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, представляя стратегию, заявил, что система ПРО должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету.

"Наша цель проста — гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время", — подчеркнул американский лидер.

Для этого действующая администрация разместит на расположенной на Аляске базе Форт-Грили военной базе еще 20 перехватчиков наземного базирования, отметил Трамп, добавив о намерении вооружить комплексы ПРО крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, в прошлом году экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал Россию единственным источником ядерной угрозы в мире.

В то же время в США заявили, что россияне не могут наладить полноценный выпуск гиперзвуковых ракет по причине отсутствия необходимых для ее создания компонентов из углеволокна.

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