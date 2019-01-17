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Россия и Китай – главная угроза: в США приняли новую военную доктрину

Сегодня, 19:04

США признали опасность Москвы и Пекина, которые продолжают разрабатывать и улучшать ракетные вооружения

Фото: AFP
Россия и Китай – главная угроза: в США приняли новую военную доктрину https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0b7/830/5c40b7830d75f.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0b7/830/5c40b7830d75f.jpg США США признали опасность Москвы и Пекина, которые продолжают разрабатывать и улучшать ракетные вооружения

Из-за разработок в сфере ракетных комплексов и крылатых ракет морского и воздушного базирования Россия и Китай признаны двумя главными вызовами, с которыми сталкивается безопасность США.

Такое заключение указано в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны.

"Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы, и, хотя они во многом отличаются, обе страны совершенствуют наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия", — говорится в опубликованном 17 января документе.

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"Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак с применением их обширных и хорошо технически развитых межконтинентальных ракетных систем", — также сказано в документе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, представляя стратегию, заявил, что система ПРО должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету.

"Наша цель проста — гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время", — подчеркнул американский лидер.

Для этого действующая администрация разместит на расположенной на Аляске базе Форт-Грили военной базе еще 20 перехватчиков наземного базирования, отметил Трамп, добавив о намерении вооружить комплексы ПРО крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, в прошлом году экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал Россию единственным источником ядерной угрозы в мире.

В то же время в США заявили, что россияне не могут наладить полноценный выпуск гиперзвуковых ракет по причине отсутствия необходимых для ее создания компонентов из углеволокна.

Россия, США, ракеты, противоракетная оборона, гонка вооружений, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

ТАСС

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