Россия и Китай – главная угроза: в США приняли новую военную доктрину
США признали опасность Москвы и Пекина, которые продолжают разрабатывать и улучшать ракетные вооружения
Из-за разработок в сфере ракетных комплексов и крылатых ракет морского и воздушного базирования Россия и Китай признаны двумя главными вызовами, с которыми сталкивается безопасность США.
Такое заключение указано в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны.
"Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы, и, хотя они во многом отличаются, обе страны совершенствуют наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия", — говорится в опубликованном 17 января документе.
"Соединенные Штаты рассчитывают на ядерное сдерживание для предотвращения потенциальных российских или китайских ядерных атак с применением их обширных и хорошо технически развитых межконтинентальных ракетных систем", — также сказано в документе.
В свою очередь президент США Дональд Трамп, представляя стратегию, заявил, что система ПРО должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету.
"Наша цель проста — гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время", — подчеркнул американский лидер.
Для этого действующая администрация разместит на расположенной на Аляске базе Форт-Грили военной базе еще 20 перехватчиков наземного базирования, отметил Трамп, добавив о намерении вооружить комплексы ПРО крылатыми и гиперзвуковыми ракетами.
Напомним, в прошлом году экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал Россию единственным источником ядерной угрозы в мире.
В то же время в США заявили, что россияне не могут наладить полноценный выпуск гиперзвуковых ракет по причине отсутствия необходимых для ее создания компонентов из углеволокна.
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