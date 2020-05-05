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Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

5 мая, 01:44

Елена Вус

По словам главы ВОЗ, простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью

Мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса COVID-19.

Такое мнение высказал в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, напомнив об отмечаемом 5 мая по решению ВОЗ Всемирном дне гигиены рук..

"Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук", — заявил он.

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По словам главы ВОЗ, простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 и многих других болезней.

Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, Гебрейесус призвал резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта.

Также в связи с начавшимся в ряде стран смягчением ограничений, связанных с пандемией, глава ВОЗ призвал продолжать последовательно применять такие меры, как мытье рук и физическое дистанцирование.

Кроме того, по его словам, не теряют своего важного значения также такие мероприятия по реагированию на вспышку коронавируса, как "поиск, изолирование, тестирование и лечение всех заболевших, а также выявление всех контактов". При этом лечение должно предоставляться всем, кто в нем нуждается.

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Гендиректор напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти.

"Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним", — резюмировал глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19, который продолжает уносить жизни по всему миру, ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Это решение приняли во время заседания комитета организации относительно ЧС.

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ВОЗ коронавирус пандемия COVID-19 Тедрос Аданом Гебреисус

Источник: ТАСС

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