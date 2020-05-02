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Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗ

2 мая, 15:51

Тина Наринецкая

Это решение приняли во время заседания комитета по ЧС

Из-за пандемии COVID-19, который продолжает уносить жизни по всему миру, ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Это решение приняли во время заседания комитета организации относительно ЧС.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", – заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гибреисус во время брифинга.

В заседании комитета участвовали 18 экспертов и 13 консультантов. Это решение приняли единогласно. Следующее заседание комитета ВОЗ состоится в течение 90 дней.

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Ранее мы сообщали, что в китайском Ухане, откуда инфекция начала распространяться по всему миру, в больницах не осталось пациентов с COVID-19.

Кроме того, китайские исследователи утверждают, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма, причем самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

Также ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что разработка общедоступной вакцины от коронавируса потребует месяцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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