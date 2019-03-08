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Глава ВВС США уходит в отставку – СМИ

Вчера, 23:52

Уилсон планирует покинуть должность 31 мая

Фото: Getty Images
Глава ВВС США уходит в отставку – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2e3/d6b/5c82e3d6b9113.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2e3/d6b/5c82e3d6b9113.jpg США Уилсон планирует покинуть должность 31 мая

Министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон уходит в отставку после двух лет на данном посту. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное должностное лицо из США.

По имеющимся данным, Уилсон планирует покинуть должность 31 мая в том случае, если ее кандидатуру одобрят на пост президента Университета Техаса в Эль-Пасо.

Источник отмечает, что главу американских ВВС не просили уходить в администрации президента США, она принимала решение не под давлением со стороны.

Подчеркивается, что Уилсон долгое время считалась вероятным кандидатом на пост следующего министра обороны США.

При этом ранее Foreign Policy писал, что американский лидер Дональд Трамп планирует уволить Уилсон.

Напомним, что 20 декабря президент США объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Трамп поблагодарил его за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран.

Мы также писали, что в этом году в американской администрации также не обошлось без кадровых перестановок. В частности, Государственный департамент США покинул помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Кроме того, также в связи с обвинениями в растрате бюджетных средств своей должности лишился министр внутренних дел США Райан Зинке. На его место ДональдТрамп уже предложил кандидатуру Дэвида Бернхардта.

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Тег министр, отставка, уилсон, ВВС США

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