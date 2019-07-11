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Главное сражение века: в палате представителей США прокомментировали противодействие хакерам из России

11 июля, 01:28

Россия пытается уничтожить саму идею объективных, проверяемых фактов, пытаясь повлиять на мнение о США и их союзниках

Фото: pexels.com

В подкомитете по государственным, иностранным операциям и смежным программам комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США прошли слушания, в ходе которых обсуждалось противодействие России в киберпространстве.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением 21 века", – сказал исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг.

"Россия пытается уничтожить саму идею объективных, проверяемых фактов, пытаясь повлиять на мнение о США и их союзниках", – подчеркнул он.

По его словам, США и их союзникам приходится вести борьбу с "решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником".

По сообщению американского издания The Hill, председатель комитета палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям Нита Лоуи также охарактеризовала борьбу США с российскими хакерами как битву.

"США выиграли матч по футболу, и я не могу поверить, что нам так сложно выиграть эту битву (в киберпространстве – ред)", – сказала Лоуи.

Ранее генсек НАТО Йенс Солтенберг заявил, что Альянс ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах".

Напомним в декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб, заявив, что они пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

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Тег Россия, США, хакеры

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Источник:

Интерфакс-Украина

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