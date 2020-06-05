Главный американский инфекционист призвал участников протестов сдать тест на коронавирус

К сожалению, существует вероятность того, что протесты - это рассадник инфекции

Участники протестов в США должны сдать анализ на коронавирус в связи с тем, что риск заразиться им во время протестов крайне высок. Это считает директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Мы действительно хотим, чтобы эти люди как следует оценили все, прошли тестирование и, безусловно, ушли оттуда (с улиц — Ред.). Я думаю, что, к сожалению, существует вероятность того, что это рассадник инфекции, — считает Редфилд.

По его мнению, каждый должен осознавать, что в его интересах защищать своих близких и сказать: "Эй, я вышел на демонстрацию, мне нужно пройти тестирование".

Реклама В тренде Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

В американской столице, где также проходили беспорядки, уровень распространения инфекции остается довольно высоким. По его словам, во многих крупных городских агломерациях, где также проходили митинги, до этого ситуация с коронавирусом была непростой.

Несмотря на рекомендации властей по социальному дистанцированию, тысячи американцев, нарушив их, принимают участие в массовых протестах и беспорядках после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США.

Напомним, что бывший президент США Барак Обама поддержал протесты в США.

Заявление Обамы по поводу протестов в США. Источник: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама