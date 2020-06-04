Протесты из-за убийства чернокожего в США: количество задержанных впечатляет

С начала массовых протестов, которые охватили множество американских городов после гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда в штате Миннесота, в США десятки человек погибли, а были задержаны более 10 тысяч человек.

Такую цифру 4 июня озвучили в The Associated Press, подсчитав, что более четверти всех задержанных приходится на Лос-Анджелес (штат Калифорния), за которым следуют Нью-Йорк, Даллас в штате Техас и Филадельфия в Пенсильвании

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Большинство нарушителей обвиняется в мелких проступках, например, несоблюдении правил комендантского часа, но, в то же время, сотни протестующих обвиняют в краже или мародерстве.

Стоит отметить, что для усмирения бунтовщиков в 31 штате и столичном округе Колумбия на данный момент задействовали Нацгвардию – полицейским помогают около 30 тыс. бойцов. А порядка в 40 городах, в том числе Вашингтоне и Нью-Йорке, действует комендантский час.

Напомним, что массовые протесты, которые то и дело перерастают в грабежи и погромы, проходят во многих американских штатах после смерти 46-летнего Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими в Миннеаполисе. Четверых полицейских, которые проводили задержание, после которого мужчина скончался, отстранили от исполнения обязанностей и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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