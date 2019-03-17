Главный противник Трампа подтвердил свое участие в выборах президента – СМИ
Заявление Джо Байден вызвало бурю оваций среди собравшихся, но сам он списал сказанное на оговорку
Экс-вице-президент США Джо Байден продолжает подогревать интерес публики к своему возможному выдвижению на следующим выборах главы государства.
Так, выступая на организованном его Демократической партией обеде в горле Довер, штат Делавэр, 16 марта, заместитель 44-го президента США Барака Обамы уже причислил себя к участникам президентской гонки.
"У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в американские президенты", – заявил он.
Публика немедленно отреагировала бурными овациями, учитывая то, что он все еще официально не объявил о своем выборе, притом что среди демократов Байден считается одним из самых популярных кандидатов.
Впрочем, сам он назвал свои слова оговоркой.
"Я не имел этого в виду. Из всех, кто мог бы баллотироваться! Поскольку, друзья, нам нужно вернуть страну на верный путь", – быстро исправился политик.
Впрочем, несмотря на его оправдания, многие американские СМИ, включая Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, CNN, NBC и CBS уже подали это слова как свидетельство того, что он все же определился со своим участием.
Стоит отметить, что ранее СМИ уже писали о том, что Джозеф Байден склоняется к участию в выборах.
Напомним, что другой популярный кандидат-демократ, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, подтвердила то, что не станет участвовать в президентских выборах в 2020 году.
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