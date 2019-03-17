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Главный противник Трампа подтвердил свое участие в выборах президента – СМИ

Сегодня, 08:15

Заявление Джо Байден вызвало бурю оваций среди собравшихся, но сам он списал сказанное на оговорку

Джо Байден
Джо Байден. Фото: AFP
Главный противник Трампа подтвердил свое участие в выборах президента – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/de5/fce/5c8de5fce70e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/de5/fce/5c8de5fce70e6.jpg США Заявление Джо Байден вызвало бурю оваций среди собравшихся, но сам он списал сказанное на оговорку

Экс-вице-президент США Джо Байден продолжает подогревать интерес публики к своему возможному выдвижению на следующим выборах главы государства.

Так, выступая на организованном его Демократической партией обеде в горле Довер, штат Делавэр, 16 марта, заместитель 44-го президента США Барака Обамы уже причислил себя к участникам президентской гонки.

"У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в американские президенты", – заявил он.

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Публика немедленно отреагировала бурными овациями, учитывая то, что он все еще официально не объявил о своем выборе, притом что среди демократов Байден считается одним из самых популярных кандидатов.

Впрочем, сам он назвал свои слова оговоркой.

"Я не имел этого в виду. Из всех, кто мог бы баллотироваться! Поскольку, друзья, нам нужно вернуть страну на верный путь", – быстро исправился политик.

Впрочем, несмотря на его оправдания, многие американские СМИ, включая Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, CNN, NBC и CBS уже подали это слова как свидетельство того, что он все же определился со своим участием.

Стоит отметить, что ранее СМИ уже писали о том, что Джозеф Байден склоняется к участию в выборах.

Напомним, что другой популярный кандидат-демократ, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, подтвердила то, что не станет участвовать в президентских выборах в 2020 году.

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Тег Байден, выборы в США, Джо Байден, Выборы президента США-2020

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Источник:

ТАСС

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