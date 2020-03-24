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Главный санитарный врач США сообщил американцам тревожную новость о короновирусе

24 марта, 01:25

Денис Беспалов

Некоторые американцы, прежде всего молодые люди, не выполняют рекомендации властей

Эпидемическая ситуация в США в связи с распространением коронавируса на этой неделе ухудшится, однако не все осознают угрозу и не выполняют рекомендованные властями меры. Об этом заявил в понедельник главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс в интервью телекомпании NBC.

"Я хочу, чтобы американцы осознали: на этой неделе ситуация будет ухудшаться, - подчеркнул он. – Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не покидали своих домов".

Он отметил, что некоторые американцы, прежде всего молодые люди, не выполняют рекомендации властей.

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"Многие поступают в этой ситуации правильно, но, к сожалению, есть и много людей, которые уверены в том, что это их не коснется", – отметил он.

Главный санитарный врач указал на то, что, несмотря на угрозу инфицирования, многие отправились на пляжи в Калифорнии или посещают вашингтонский бульвар Молл.

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"Все должны вести себя так, как будто они уже заражены коронавирусом, – сказал он. - Был тест на коронавирус или нет, но мы хотим, чтобы вы понимали, что можете служить источником заражения для других или заразиться от кого-то другого".

Согласно последним данным, в США зафиксировано 35225 случаев заражения коронавирусом и 471 случай смерти, в том числе 99 в Нью-Йорке.

Как сообщается, в США из-за коронавируса выросли продажи оружия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус COVID-19

Источник: ТАСС

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