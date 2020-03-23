В США из-за коронавируса выросли продажи оружия

В США на фоне распространения коронавируса отмечен значительный рост продаж огнестрельного оружия.

По данным журналистов телеканала ABC, многие американцы выстраиваются в очереди перед оружейными магазинами или покупают оружие через интернет.

Так, в феврале один из интернет-магазинов сообщил об увеличении выручки на 309% и росте транзакций на 222%. Бизнес-группа называет эти продажи "беспрецедентными".

В штате Вирджиния, по данным полиции, которая поверяет личные данные потенциальных владельцев оружия, количество запросов на покупку в январе возросло на 86% по сравнению с январем 2019 года.

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Эта тенденция продолжилась в феврале, когда полиция повела проверку биографий 64 тысяч желающих купить оружие. В феврале прошлого года этот показатель составлял 39 300, а в марте – 35 383 человек, на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

В Пенсильвании лишь за один день 17 марта проверки биографии прошли 4,3 тысячи человек, а в этот же день прошлого года такие проверки понадобились только 1,3 тысячи американцев.

Полиция штата Колорадо, в свою очередь, сообщила о росте проверок в два раза за неделю с 16 марта. Если в течение этого периода в 2019 году провели 7 тысяч проверок, то этом году их число достигло 14 тысяч.

Эксперты связывают увеличение продаж оружия с тем, что полицейские департаменты вынуждены сокращать операции из-за вспышки коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству заболевших коронавирусом.

В Украине по состоянию на вечер 21:00 21 марта было 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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