Видео: Reuters

Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщает РБК-Украина.

За первую статью – злоупотребление властью – проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Вторая статья – препятствование расследованию Конгресса – набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

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В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократический партии. С таким заявлением американский лидер выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии", — сказал он.

Кроме того, он убежден, что будет полностью оправдан в Сенате в рамках процедуры импичмента. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении пресс-секретаря Белого дома.

В тренде Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа

"Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан, — отмечается в тексте. — Президент Трамп продолжит кропотливую работу для обеспечения потребностей и приоритетов американцев, что он и делает с тех пор, как вступил в должность".

ТакжеТрамп выразил уверенность в том, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси лишится своего места в Конгрессе по итогам выборов 2020 года из-за инициированного ею процесса импичмента.

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

"Они (демократы – Ред.) обесценили его (импичмент – Ред.)", — сказал он. "Но я знаю точно одно: десятки миллионов американцев явятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с ее поста", — добавил Трамп.

Ранее в этот же день Трамп обвинил демократов в "ужасной лжи", а также нападении на Соединенные Штаты и Республиканскую партию.

В свою очередь, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что готов дать свои показания по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Америки, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности. В 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку, не дожидаясь объявления импичмента.

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