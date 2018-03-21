Главу компании, собиравшую данные пользователей Facebook для Трампа, отстранили

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания

Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинения в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановил работу генерального директора Александра Никса во время независимого расследования", – говорится в сообщении совета директоров компании.

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В правлении компании отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа – ред.), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4 и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой у Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.



Между тем, создатель Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет для дачи показаний об использовании персональных данных.

Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.