Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину в качестве ненадежного партнера

По словам Нойерт, украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе

Попытка "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" в качестве ненадежных партнеров провалилась.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. "Газпрому" не удалось выставить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных транзитных партнеров", – подчеркнула Нойерт.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.