Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину в качестве ненадежного партнера
По словам Нойерт, украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе
Попытка "Газпрома" выставить Украину и НАК "Нафтогаз" в качестве ненадежных партнеров провалилась.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.
"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. "Газпрому" не удалось выставить Украину и "Нафтогаз" как ненадежных транзитных партнеров", – подчеркнула Нойерт.
Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.
В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.
Позже Россия заявила, что досрочно расторгает "кабальный контракт" на поставку и транзит газа.