Госдеп назвал "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией "референдум" в Крыму
Палладино отметил, что "референдум " по праву осужден международным сообществом
В Государственном департаменте США назвали "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией 5 лет назад, в марте 2014-го, "крымский референдум".
Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.
"Российский так называемый "референдум" под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым – это Украина", - написал Палладино в Twitter.
Как известно, 27 февраля исполнилось ровно 5 лет с того момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Газета "Сегодня" пообщалась с крымчанами и выяснила, от чего страдают жители полуострова.
Напомним, недавно Порошенко показал видео о том, как при аннексии Крыма Россия прикрывалась "живым щитом". Аннексию Россией Крыма президент Петр Порошенко назвал не только актом агрессии, но и самым тяжким международным преступлением.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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