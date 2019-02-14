Госдепартамент США настаивает на "бескомпромиссной отставке" Мадуро
Эллиотт Абрамс отметил, что любое урегулирование венесуэльского кризиса должно начинаться с бескомпромиссной отставки режима Мадуро
Госдепартамент США настаивает на "бескомпромиссной отставке" Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы в рамках урегулирования кризиса в республике. С такими словами выступил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в штаб-квартире Организации американских государств (ОАГ), где прошла международная конференция по гуманитарному кризису в Венесуэле.
"Любое урегулирование венесуэльского кризиса должно начинаться с бескомпромиссной отставки режима Мадуро в качестве минимального требования для демократического перехода в Венесуэле. Переход, который временный президент [Хуан] Гуайдо готов возглавить", — сказал дипломат.
"Сегодня, несмотря на неоспоримые факты, Мадуро и его режим продолжают утверждать, что гуманитарного кризиса нет [в стране] вообще. Но все знают, что это ложь, а лучше всего это знают сами венесуэльцы", — утверждал Абрамс.
Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.
Напомним, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также, как мы уже писали, Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Госдепартамент США настаивает на "бескомпромиссной отставке" Мадуро". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оппозиция Венесуэлы попросила Россию не вмешиваться в их внутренние дела
У Венесуэлы нет противоречий с Москвой, не зависимо от того, кто будет у власти в Каракасе, считают в оппозиции
Мадуро попросил ОПЕК о помощи, но получил отказ – СМИ
В организации стран-экспортеров нефти неофициально прокомментировали свое решение