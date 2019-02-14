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Госдепартамент США настаивает на "бескомпромиссной отставке" Мадуро

Сегодня, 22:54

Эллиотт Абрамс отметил, что любое урегулирование венесуэльского кризиса должно начинаться с бескомпромиссной отставки режима Мадуро

Фото: AFP
Госдепартамент США настаивает на "бескомпромиссной отставке" Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0ce/a35/5c60cea350de0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0ce/a35/5c60cea350de0.jpg США Эллиотт Абрамс отметил, что любое урегулирование венесуэльского кризиса должно начинаться с бескомпромиссной отставки режима Мадуро

Госдепартамент США настаивает на "бескомпромиссной отставке" Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы в рамках урегулирования кризиса в республике. С такими словами выступил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в штаб-квартире Организации американских государств (ОАГ), где прошла международная конференция по гуманитарному кризису в Венесуэле.

"Любое урегулирование венесуэльского кризиса должно начинаться с бескомпромиссной отставки режима Мадуро в качестве минимального требования для демократического перехода в Венесуэле. Переход, который временный президент [Хуан] Гуайдо готов возглавить", — сказал дипломат.

"Сегодня, несмотря на неоспоримые факты, Мадуро и его режим продолжают утверждать, что гуманитарного кризиса нет [в стране] вообще. Но все знают, что это ложь, а лучше всего это знают сами венесуэльцы", — утверждал Абрамс.

 

Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.

Напомним, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также, как мы уже писали, Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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Тег Венесуэла, США, Мадуро

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Источник:

ТАСС

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