Госдепартамент США согласился опубликовать документы об Украине

Госдепартамент США согласился по требованию суда обнародовать документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку между госсекретарем Майклом Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает газета Hill.

Документы "с уместными изъятиями" некоторой информации будут предоставлены к 22 ноября. Внешнеполитическое ведомство согласилось произвести поиск всех доступных данных по этому поводу, в том числе текстовых сообщений, переписки в мессенджерах, электронной почте, а также отметок в календарях. Туда будет включена не только переписка непосредственно Помпео и Джулиани, но и их помощников.

Материалы затребовала в начале октября правозащитная организация American Oversight, подав иск на основании Закона о свободе информации. Судья столичного округа Колумбии Кристофер Купер 23 октября постановил, что американское внешнеполитическое ведомство должно обнародовать документы в течение следующих 30 дней. Представители организации должны встретиться с сотрудниками Госдепа, чтобы обсудить способы сузить объемы затребованной документации. Судья также согласился с тем, что данные сведения представляют общественный интерес.

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American Oversight, в частности, затребовала документы, связанные с контактами Джулиани и представителей украинских властей по поводу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а также материалы об отзыве американского посла в Украине Мари Йованович.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

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