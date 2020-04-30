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Готовятся к наихудшему сценарию: в США подготовили 100 тысяч мешков для жертв коронавируса

30 апреля, 00:35

Елена Кузьмич

Гигантский заказ на мешки для останков человека пришел на прошлой неделе

Американское федеральное правительство заказало 100 тысяч новых мешков для трупов жертв коронавируса, который продолжает уносить жизни в США.

Об этом пишет WSJ.

По словам американских чиновников, так они готовлятся к "наихудшему сценарию" развития событий с пандемией коронавируса. А так они будут готовы к возможному ужасному развитию событий.

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Гигантский заказ на мешки для останков тел человека был заказан на прошлой неделе после очередного скачка смертности от коронавируса в США.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает число жертв и зараженных коронавирусом, более 58 000 американцев умерли от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США направило более сорока военнослужащих военной похоронной команды в Нью-Йорк по запросу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям из-за критической ситуации с распространением коронавируса.

Именно Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США первое заговорило о необходимости заготовки 100 тысяч мешков для транспортировки умерших. Также координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 тысяч до 200 тысяч человек могут умереть в США вследствие пандемии.

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США жертва трупы коронавирус мешки

Источник: Сегодня

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