Готовятся к наихудшему сценарию: в США подготовили 100 тысяч мешков для жертв коронавируса

Гигантский заказ на мешки для останков человека пришел на прошлой неделе

Американское федеральное правительство заказало 100 тысяч новых мешков для трупов жертв коронавируса, который продолжает уносить жизни в США.

Об этом пишет WSJ.

По словам американских чиновников, так они готовлятся к "наихудшему сценарию" развития событий с пандемией коронавируса. А так они будут готовы к возможному ужасному развитию событий.

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Гигантский заказ на мешки для останков тел человека был заказан на прошлой неделе после очередного скачка смертности от коронавируса в США.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает число жертв и зараженных коронавирусом, более 58 000 американцев умерли от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США направило более сорока военнослужащих военной похоронной команды в Нью-Йорк по запросу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям из-за критической ситуации с распространением коронавируса.

Именно Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США первое заговорило о необходимости заготовки 100 тысяч мешков для транспортировки умерших. Также координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 тысяч до 200 тысяч человек могут умереть в США вследствие пандемии.

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