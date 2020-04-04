Пентагон отправил военную похоронную команду в Нью-Йорк из-за коронавируса

Они будут заниматься телами умерших в период пандемии

Министерство обороны США направляет 42 военнослужащих военной похоронной команды в Нью-Йорк из-за запроса Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Об этом заявила CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

"В рамках оказания военными помощи гражданским властям Северное командование США выполняет запрос по указанию министерства обороны, — привела телекомпания его заявление. — Эти хорошо подготовленные специалисты окажут содействие Нью-Йорку в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии. 42 военнослужащих из 54-й квартирмейстерской роты, размещавшиеся в Форт Ли, штат Вирджиния, переброшены на базу Магуайр — Дикс — Лейкхерст в штате Нью-Джерси".

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Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США работает над выполнением запроса Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США о заготовке 100 тысяч мешков для транспортировки умерших. Во вторник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс высказала предположение, что от 100 тысяч до 200 тысяч человек могут умереть в США вследствие пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 266 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6,9 тысячи человек.

Ранее мы писали о том, что в США из-за карантина появились миллионы безработных и начались протесты.

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