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Американские сенаторы хотят предложить билль о санкциях против России

Сегодня, 21:34

За вмешательство в американские выборы и кризис в Украине Россию ждет новая порция санкций

Американские сенаторы хотят предложить билль о санкциях против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg США За вмешательство в американские выборы и кризис в Украине Россию ждет новая порция санкций

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом в Украине. Об этом сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на офис старшего демократа сенатского комитета по иностранным делам Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ.

Законопроект предусматривает санкции в отношении любых сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских государственных компаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ.

Как сообщалось, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

Стоит отметить, что Россия на Совбезе ООН пыталась обвинить Украину в ситуации на Донбассе, хотя в поддержку Киева выступили, среди прочего, Франция с Германией. В свою очередь в Украине прокомментировали выступление России в СБ ООН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что мировое сообщество уже отлично понимает вину России в агрессии против Украины и не воспринимает всерьез оправдания Москвы.

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Тег Россия, США, санкции, сенаторы, санкции против России

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Источник:

ТАСС

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