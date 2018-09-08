Грузия выдала США российского хакера, которому грозит 30 лет тюрьмы

В США из Грузии экстрадировали гражданина России, которого обвиняют в совершении кибератак на американские компании. Об этом сообщает "Голос Америки".

По данным Секретной службы США, которая вместе с ФБР и прокуратурой вела расследование, 35-летний москвич Андрей Тюрин был экстрадирован из Грузии, где его задержали по запросу американских властей.

Как заявил заместитель директора ФБР Уильям Суинни, россиянина подозревают в том, что он на протяжении долгого времени пытался произвести взлом компьютерных систем финансовых институтов и публикаторов новостей.

"Среди инкриминируемых ему преступлений – крупнейшая в истории США кража личных данных потребителей у американского финансового института", – отметил он.

Также в сообщении говорится, что Тюрин проводил хакерские атаки в период с 2012 по 2015 год, и за этот период ему удалось похитить личные данные более чем 100 миллионов человек.

Россиянин работал в составе преступной группы, трое членов которой находилось в Израиле и были арестованы в 2015 и 2016 годах. В случае признания виновным Тюрину грозит заключение на срок в 30 лет.

Напомним, ранее в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов.

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