Губернатор Калифорнии приказал прекратить обучение полицейских удушающим приемам

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом приказал прекратить обучение полицейских удушающим захватам после убийства копами темнокожего. Об этом заявило Associated Press.

"Мы обучаем полицейских удушающим приемам, которые ставят под угрозу жизнь человека", — заметил он. По его мнению, таким приемам не место в арсенале полицейских в 21-м веке. Ньюсом распорядился, чтобы комиссия по разработке стандартов и обучению полицейских убрала из своих программ тренировки по применению этого захвата, который может привести к смерти задерживаемого.

Он намерен добиться принятия законов, регулирующих поведение и применение силы полицейскими во время массовых протестов. "Демонстранты имеют право мирно протестовать, не боясь того, что и задержат, применят к ним слезоточивый газ или резиновые пули. Необходимо стандартизировать подход к регулированию протестов", – заметил губернатор.

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Напомним, что во многих американских штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах вводился комендантский час.

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