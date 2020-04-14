Трамп уверяет, что США удалось замедлить распространение коронавируса

«Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом», - уверяет президент Дональд Трамп

Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США, где из-за новой пневмонии был введен режим масштабного бедствия, снижается.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом. На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось, снижалось на территории всей страны", – добавил американский лидер.

Трамп отметил, что "уменьшается число людей, которым необходима госпитализация в очагах распространения инфекции: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана".

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"Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным правилам. Невероятно, что они сделали", – заявил президент США

Трамп подчеркнул, что сейчас ситуация развивается лучше, чем ожидалось.

В тренде Коронавирус охватывает США: число зараженных перевалило за полмиллиона

Американский лидер поблагодарил за эти успехи сотрудников системы здравоохранения.

По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19. Там зафиксировано почти 600 тыс. пациентов с COVID-19 и 23,3 тыс. летальных исходов. Полностью вылечились около 36 тыс. пациентов.

Ранее мы сообщали, что более двух миллионов человек на Земле заразилось коронавирусом.

Напомним, что США хотят жестко наказать Всемирную организацию здравоохранения за коронавирусный кризис.

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