Хейли: Путин никогда не будет нам другом – это факт

Вчера, 09:35

Американский дипломат выступила с жестким заявлением в отношении России

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не друг Америке и никогда им не будет.

Об этом она заявила в интервью одному из американских телеканалов, передает ТАСС.

Она жестко высказалась относительно российско-американских отношений и конкретно в отношении президента РФ Владимиру Путину.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем [российскому президенту Владимиру] Путину и никогда не будем [доверять]. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", – заявила Хейли.

Говоря о недавних переговорах президентов США и РФ в Хельсинки, американский дипломат отметила, что встреча должна была случиться, так как была слишком ожидаемой, и довольна политикой Вашингтона в отношении Москвы.

Напомним, еще накануне встречи в Хельсинки сам Дональд Трамп, говоря о своем российском коллеге, заявлял: "Он мне не друг, но не враг, он для меня конкурент". Американский президент отмечал, что, возможно, когда-то Путин и станет его другом, однако для более дружеских отношений он слишком плохо его знает, так как видел его всего пару раз.

Американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House объяснила американскому лидеру, почему Путин ему не друг. Эксперты перечислили многочисленные международные преступления России, которые она совершила под руководством Путина.
Россия, США, Путин, Хейли

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