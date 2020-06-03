"Ходил для инспекции": Трамп рассказал, зачем спускался в бункер во время протестов

По словам американского лидера, туда приходится ходить, ведь однажды он может понадобиться

Президент США Дональд Трамп уверяет, что пока правоохранители и демонстранты дрались перед Белым домом, он был в бункере с инспекцией и находился там очень недолго.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на интервью американского президента для Fox News.

"Я был там очень и очень недолго", – сказал Трамп, добавив, что вообще посещал бункер "дважды или трижды, но каждый раз ради инспекции".

Реклама

По словам американского лидера, туда приходится ходить, ведь однажды он может понадобиться.

"Я спустился, посмотрел на все. Это было днем. Проблем не было. А теперь я читаю об этом, будто это было какое-то большое событие. Проблем не было никогда, никто даже не приблизился к тому, чтобы создать нам проблемы", – сказал Трамп.

В тренде Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

Отмечается, что в 2001 году во время терактов 11 сентября этот защищенное пространство под Белым домом использовал тогдашний вице-президент Дик Чейни. Потому что были опасения, что террористы могут направить еще один самолет на здание. С того времени бункер укрепили.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за массовых протестов, которые бушуют в Соединенных Штатах, президенту США Дональду Трампу временно пришлось спрятаться в бункер. Инцидент произошел в пятницу, когда протестующие собрались возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Президент США якобы пробыл в бункере около часа. Вместе с Трампом в укрытии находились супруга Мелания и сын Бэррон.

Реклама

Как известно, Соединенных Штатах Америки уже неделю продолжаются акции протеста, вспыхнувшие после убийства полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Начавшиеся как мирные демонстрации в Миннеаполисе (штат Миннесота) – городе, где был убит Флойд, протесты быстро переросли в погромы, охватившие десятки городов США. В том числе крупнейший в стране Нью-Йорк и столицу Вашингтон.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама