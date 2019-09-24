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Хотел воевать в Украине и сеять хаос: в США задержали солдата-радикала

24 сентября, 14:21

В 2016 году Джарретт Смит был готов отправиться на Донбасс

Спустя полгода после ареста в США мужчины по подозрению в планировании теракта с грузовиком, сотрудники ФБР задержали американца Джарретта Уильяма Смита, который хотел участвовать в вооруженном конфликте в Украине.

Как сообщает The New York Times, 24-летний военнослужащий Первой пехотной дивизии Вооруженных сил США, как следует из его переписки в соцсетях, собирался отправиться в Украину и пополнить ряды неуказанной ультраправой группировки.

"Если я не смогу найти место в Украине к октябрю, то пойду в армию. Сражаться – это то, что я хочу делать", – писал он в июне 2016 года, а в следующем году попал в американскую армию.

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Кроме того, он делился в социальных сетях инструкциями создания бомбы, а в августе обсуждал план по организации нападения на территории Соединенных Штатов и заявил, что ищет других "радикалов".

Смит также предлагал взорвать возле штаб-квартиры некоего "крупного новостного канала" машину, начиненную взрывчаткой.

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Как и "почтовый террорист" Цезарь Сайок, который в прошлом году отправил бомбы политическим соперникам президента Дональда Трампа, Смит также отрицательно отзывался о демократах. В частности, в одном из разговоров он заявил, что представитель Демпартии Бет О'Рурк заслуживает смерти.

Как заявили в ФБР, Смит признался в том, что регулярно давал инструкции о том, как создавать взрывчатые вещества в онлайн-чатах, даже когда другие говорили, что планируют использовать эту информацию для нанесения вреда людям. Позже он заявил, что сделал так, чтобы вызвать "хаос".

Сейчас задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее суд немецкого Мюнхена приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двум годам и трем месяцам лишения свободы, который воевал против ВСУ на востоке Украины.

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