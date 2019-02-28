Племянник российского пропагандиста Киселева, воевавший за "ДНР", получил тюремный срок

Суд смягчил приговор в свете отсутствия неопровержимых доказательств вины Сергея Киселева и его прежде несудимости

Сергей Киселев (справа) на Донбассе. Фото: ВКонтакте.

Племянник российского пропагандиста Киселева, воевавший за "ДНР", получил тюремный срок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d0/62d/5c77d062d402d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d0/62d/5c77d062d402d.jpg 2019-02-28T14:20:00+02:00 Евросоюз Суд смягчил приговор в свете отсутствия неопровержимых доказательств вины Сергея Киселева и его прежде несудимости

Суд немецкого Мюнхена приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы.

Соответствующий приговор Сергею Киселеву озвучил 28 февраля судья, признав его виновным в угрозе государственной безопасности. Как мы уже писали, ему вменяют то, что в 2014 году он проходил подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Также, как сообщает RTVI, Киселева-младшего обвиняли в нарушении закона о хранении оружия.

В целом ему грозило до десяти лет лишения свободы, однако обвиняемый частично признал вину, поэтому обвинение, защита и суд сошлись на 2-2,5 годах лишения свободы.

Однако Сергею Киселеву не предъявляли обвинений за участие в военных действиях против Украины на стороне боевиков "ДНР", о чем еще в 2016 году говорил его небезызвестный дядя.

Вынося приговор, как отметил судья, однозначно доказать, что подсудимый проходил военную подготовку не удалось, но об этом свидетельствуют многие доказательства. При этом с Сергея Киселева сняли обвинения в нарушении закона о хранении оружия. Также на решение суда повлияло то, что у обвиняемого ранее не было судимостей.

Напомним, что в недавнем интервью Дмитрий Киселев рассказал, что, покинув оккупированные территории, его племянник якобы принял постриг в монахи на Афоне, после чего отправился в Болгарию, где был задержан и экстрадирован в Германию, гражданином которой является.

Мы сообщалось, что на этой неделе он показал на российском телевидении провокационный ролик, на котором пункты военного командования в США, включая резиденцию президента, были помещены на карты поражения ядерными ракетами.

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