Племянник российского пропагандиста Киселева, воевавший за "ДНР", получил тюремный срок
Суд смягчил приговор в свете отсутствия неопровержимых доказательств вины Сергея Киселева и его прежде несудимости
Суд немецкого Мюнхена приговорил племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы.
Соответствующий приговор Сергею Киселеву озвучил 28 февраля судья, признав его виновным в угрозе государственной безопасности. Как мы уже писали, ему вменяют то, что в 2014 году он проходил подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины. Также, как сообщает RTVI, Киселева-младшего обвиняли в нарушении закона о хранении оружия.
В целом ему грозило до десяти лет лишения свободы, однако обвиняемый частично признал вину, поэтому обвинение, защита и суд сошлись на 2-2,5 годах лишения свободы.
Однако Сергею Киселеву не предъявляли обвинений за участие в военных действиях против Украины на стороне боевиков "ДНР", о чем еще в 2016 году говорил его небезызвестный дядя.
Вынося приговор, как отметил судья, однозначно доказать, что подсудимый проходил военную подготовку не удалось, но об этом свидетельствуют многие доказательства. При этом с Сергея Киселева сняли обвинения в нарушении закона о хранении оружия. Также на решение суда повлияло то, что у обвиняемого ранее не было судимостей.
Напомним, что в недавнем интервью Дмитрий Киселев рассказал, что, покинув оккупированные территории, его племянник якобы принял постриг в монахи на Афоне, после чего отправился в Болгарию, где был задержан и экстрадирован в Германию, гражданином которой является.
Мы сообщалось, что на этой неделе он показал на российском телевидении провокационный ролик, на котором пункты военного командования в США, включая резиденцию президента, были помещены на карты поражения ядерными ракетами.
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