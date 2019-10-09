Импичмент Трампа: Белым дом уведомил демократов, что не будет сотрудничать

Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом театре, - считают власти

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Белый дом уведомил демократов Конгресса США, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

В направленном демократам письме, отмечает она, подчеркивается, что в их расследовании в рамках процедуры импичмента "отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства". "По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу", — указала Гришэм.

"Не следует ожидать, что исполнительные органы власти будут участвовать в этом предвзятом политическом театре", — отмечается в ее заявлении.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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