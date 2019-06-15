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Иранские военные пытались сбить дрон США в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами – СМИ

15 июня, 02:16

Ракета не достигла своей цели и упала в воду.

Фото: pexels.com

Иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американское официальное лицо.

По его данным, "ракета не достигла своей цели и упала в воду". Перед обстрелом со стороны иранцев американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 выявил сближение кораблей, принадлежащих Ирану, с танкерами, однако никаких доказательств совершения иранскими кораблями нападения на танкеры аппарат не зафиксировал, заявил источник CNN.

Напомним, что ранее на вину Ирана за атаку на танкеры указывал глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.

Кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:

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Тег Иран, ракета, танкер

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Источник:

ТАСС

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