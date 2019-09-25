Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

/ Фото: Getty Images

Реклама

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на Генасамблею ООН без бюстгальтера и возмутила пользователей сети. Трамп опубликовала серию фотографий с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Трампа появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке.

Большинство подписчиков Трамп восхитились ее внешним видом и нарядом, но были и те, кого он смутил.

"Иванка, почему ты не надела колье?" — спросил ее один из подписчиков. "Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны", — ответил другой пользователь. "Вы видите то, что вижу я?" — написал один из комментаторов. "Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?" — возмутилась еще одна пользовательница.

Ранее "Сегодня" писали, как Иванка Трамп оконфузилась, поздравляя экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с победой на внутренних выборах в Консервативной партии. Стоит отметить, что над Иванкой Трамп смеялись также из-за выражения "Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает", выдав его у себя в Twitter за китайскую пословицу. Однако знатоки китайского языка и сами жители Поднебесной сошлись на том, что никакого отношения это к их культуре не имеет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама