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Из-за АЧС в США фермерам рекомендуют страховать свиней

3 мая, 05:28

Программа компенсации свинохозяйствам потерь, вызванных АЧС, стала доступной для американских фермеров

Фото: Pixabay

Американские страховые компании рекомендуют животноводам страховать поголовье свиней от риска распространения АЧС

Программа компенсации свинохозяйствам потерь, вызванных АЧС, стала доступной для американских фермеров не так давно. 

"С тех пор как вирус АЧС стал активно распространяться в Китае, интерес фермеров к программе вырос", - комментирует брокер СК Крис Мур.

Напомним, в конце прошлого года в Минагрополитики Украины заявили, что также планируют предложить украинским свиноводам механизм компенсации убытков от АЧС. Какая точно модель для этого выбрана - не известно. Чиновники обещали представить ее в начале текущего года, но пока этого сделано не було.

Частные украинские страховые компании уже завили о готовности страховать наших фермеров от АЧС, уточнив, что такая услуга будет достаточно дорогостоящей.

По словам депутата Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в совместном диалоге между фермерами, страховщиками и государством.

Напомним, в Запорожье на острове Хортица вспыхнула эпидемия африканской чумы, из-за которой хотят уничтожить всех диких кабанов. Их на острове около сотни, и треть уже умерла от этой болезни. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

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Тег страхование, США, страховка, свинья, АЧС

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УНН

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