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Из-за коронавируса мэр Нью-Йорка решил отпустить 300 заключенных

25 марта, 02:17

Елена Кузьмич

Решение коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Решение коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года. Кроме того, подчеркнул он, на освобождение могут рассчитывать порядка 100 человек, содержащихся в данный момент под стражей и ожидающих вынесения приговора.

Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве, — они будут отбывать тюремный срок полностью.

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Де Блазио указал, что к настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксированы 14776 случаев заражения новым коронавирусом. Умер 131 человек, из которых 54% составляли люди старше 75 лет.

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По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 696 человек.

Ранее военные США рассказали, какую опасность для стран несет коронавирус.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что реализация пакета мер для помощи американской экономике позволит компенсировать нанесенный ей из-за распространения коронавирусаущерб.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США тюрьма заключенные Нью-Йорк коронавирус

Источник: ТАСС

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