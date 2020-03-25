Трамп считает, что американская экономика быстро оправится от коронавирусного ущерба

«Я думаю, если это будет согласовано, мы сможем восстановиться довольно быстро», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что реализация пакета мер для помощи американской экономики позволит компенсировать нанесенный ей из-за распространения коронавируса ущерб.

Об этом он заявил в эфире Fox News Channel.

"Это очень важно, поскольку мы хотим вернуть нашу экономику в прежнее состояние. Я думаю, если это будет согласовано, мы сможем восстановиться довольно быстро. В конечном счете мы превысим тот уровень, на котором были", —добавил он. Американский лидер заметил, что промедление в данном вопросе осложняет ситуацию в экономике.

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Сейчас пакет мер оценивается примерно в 2 трлн долларов. Он предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Граждане США могут получить единовременные выплаты в размере тысячи долларов и более на человека.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 677 человек.

Раньше Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен во время борьбы с коронавирусом.

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