Из-за коронавируса метро в Нью-Йорке впервые в истории закрылось на несколько часов

Метро в Нью-Йорке, где ранее шокировали вероятными масштабами эпидемии COVID-19, в ночь на 6 мая впервые за свою историю закрылся на несколько часов на дезинфекцию из-за коронавируса. Поезда не курсировали с 01:00 до 05:00 (с 08:00 до 13:00 по Киеву – Ред.).
Во время прекращения работы метро организовали 61 автобусный маршрут для перевозок примерно 11 тысяч человек, которые пользуются метрополитеном ночью. Эти меры будут действовать, возможно, несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.
"Мы предусмотрели возможность быстрого реагирования на ситуацию. Если где-то необходимо будет увеличить частоту движения автобусов, мы сможем сделать это", – заявила исполняющая обязанности руководителя транспортного департамента Сана Фейнберг.
Метро Нью-Йорка приняло первых пассажиров на наземных станциях в 1868 году, а на подземных — в 1904 году. Оно считается одним из крупнейших в мире. Общая протяженность путей составляет около 1 370 км, а количество вагонов превышает 6 400. В будни метрополитеном пользуются около 5,6 млн человек, в период пандемии коронавируса пассажиропоток сократился на 90%.
Заметим, что информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 71 тыс. человек.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский метрополитен будет открыт только по отдельному распоряжению Кабмина.
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