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Из-за коронавируса ООН предлагает собрать 69 млн долларов для Украины

1 мая, 23:49

Елена Кузьмич

Доступ для гуманитарных конвоев на Донбасс остается ограниченным

В ООН, где ранее рассказали, во сколько обойдется глобальный план по борьбе с коронавирусом, заявили, что нужно 69 млн долларов для оказания помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН и наши гуманитарные партнеры доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый конфликтом район (Донбасс – Ред.)", — заметил он.

"План по борьбе с коронавирусом в Украине рассчитан на 69 млн долларов, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", — добавил он.

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Также Дюжаррик сообщил, что доступ для гуманитарных конвоев "остается ограниченным". "Мы призываем к свободному доступу к зонам конфликта", — добавил он.

Заметим, что карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта. По состоянию на 1 мая в стране 10 861 заразившихся коронавирусом.

Напомним, что ранее во Франции призвали облегчить доступ гуманитарной помощи на оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Донбасс ООН карантин помощь коронавирус гуманитарная помощь

Источник: ТАСС

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