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Из-за коронавируса США могут перенести саммит G7

25 мая, 01:09

Елена Вус

Лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече

Соединенные Штаты Америки из-за пандемии коронавируса могут перенести саммит стран "Большой семерки" (G7), который должен состояться 10 июня в Вашингтоне.

Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

По словам О'Брайена, саммит G7 в Вашингтоне могут перенести на конец июня. Он отметил, что лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.

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"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику, если уже не достигли его в Вашингтоне", – заявил советник президента США.

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Ранее сообщалось, что саммит Группы семи (G7) в очном формате может состоятся в Белом доме.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не против возможности поездки в США для участия в саммите лидеров стран Группы семи.

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США саммит коронавирус пандемия большая семерка G7 COVID-19

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