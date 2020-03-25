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Из-за коронавируса Трампа и Байден вынуждены менять избирательные кампании в США

25 марта, 04:00

Елена Кузьмич

Распространение коронавируса отражается сильнее всего на кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса

Распространение коронавируса в США вынуждает менять стратегию избирательной кампании как борющегося за второй срок пребывания у власти президента-республиканца Дональда Трампа, так и его возможного соперника от Демократической партии Джозефа Байдена.

Об этом заявил профессор политологии Гарвардского университета Стивен Ансолабехиэр.

"Пандемия оказывает существенное воздействие на избирательные кампании. Претенденты отменяют предвыборные встречи с общественностью, прекращают свою агитационную и опросную деятельность, предусматривающую обход жилых домов", — сказал эксперт.

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Распространение коронавируса отражается сильнее всего на кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который уже практически проиграл во внутрипартийной борьбе у демократов бывшему вице-президенту США Байдену. "Все это бьет по усилиям Берни Сандерса, направленным на то, чтобы взять верх над Байденом в борьбе за право баллотироваться в президенты от Демократической партии. Кроме того, все это заставляет Байдена и Трампа менять стратегии ведения своих избирательных кампаний", — убежден специалист.

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Пандемия отражается пока больше всего на избирательной гонке демократов, а не республиканца Трампа. "Пандемия уже сейчас оказывает более ощутимое влияние на процесс первичных выборов (праймериз) Демократической партии США, выдвижения ею кандидата в президенты. Несколько штатов провели первичные выборы на ранних этапах вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, и Джо Байден набрал примерно половину голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии, требующихся для выдвижения его кандидатуры на выборах. Большинство остающихся голосов делегатов будет разыгрываться на первичных выборах в апреле и июне. Посмотрим, как будут проходить эти выборы", — отметил исследователь.

Вместе с тем он не ждет никакого значительного воздействия пандемии на предстоящее 3 ноября голосование. "Не считаю, что коронавирус в значительной степени нарушит ход всеобщих выборов в США в ноябре. Думаю, что нынешняя эпидемия к осени завершится", — подчеркнул Ансолабехиэр.

Ранее Байден побеждает на праймериз демократов в штате Вашингтон.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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выборы США праймериз Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

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