Из-за мародерства в столицу США перебросили 1,6 тысячи военных

Пентагон перебросил около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности столицы США из-за протестов и мародерства, начавшимися после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

"Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в вашингтонской агломерации, но не в самом Вашингтоне", — приводит агентство слова Хоффмана. Представитель Пентагона отметил, что военные находятся в состоянии повышенной готовности.

Во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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Напомним, что в США во время протестов погибло более 10 человек.

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