Импичмент Трампу поддерживает почти вся Палата представителей: детали скандала

Когда за начало процедуры проголосуют 218 депутатов, дело будет рассматривать Сенат

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

По меньше мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как рассказали в ведомстве, кроме демократов за проведение судебного разбирательства по импичменту Трампа выступает и бывший республиканец, а ныне независимый депутат Джастин Амаш из Мичигана. В результате общее число сторонников импичмента Трампа достигло 216.

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Как уточняет издание, чтобы привлечь к ответственности президента США, необходимо набрать 218 голосов. Но несмотря на большую поддержку импичмента на словах, неизвестно, проголосуют ли все, кто в данный момент выступает за данное расследование.

Если необходимые голоса будут набраны, процедуру импичмента будет рассматривать Сенат — там потребуется собрать не менее 2/3 голосов, чтобы отправить Трампа в отставку. При этом Сенат США контролируется Республиканской партией — сторонниками президента.

В тренде Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

Напомним, что решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Кроме этого, ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

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