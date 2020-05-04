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Как теракт 11 сентября : за сутки коронавирус унес в США почти три тысячи жизней

4 мая, 00:22

Елена Вус

Рост смертности в США наблюдается во время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса

В четверг, 30 апреля, всего за 24 часа в США умерло 2909 человек, имевших коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По информации издания, это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропали без вести, 2973 человека.

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Рост смертности в США наблюдается во время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращение к нормальной жизни".

По мнению специалистов, из-за ослабления карантинных мер COVID-19 может быстро распространяться в общины, которые еще не переживали значительные потери из-коронавирус.

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Также специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавирусом может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.

Ранее президент США Дональд Трамп.заявил, что количество умерших в Соединенных Штатах Америки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достигнуть около 100 тыс. человек, а это существенно выше недавних прогнозов.

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Ранее сообщалось, что в США коронавирус "косит" работников мясокомбинатов. В стране временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть погибшие коронавирус COVID-19

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