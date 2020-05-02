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Трамп озвучил, сколько человек может умереть от коронавируса в США

2 мая, 01:51

Елена Кузьмич

Трамп подчеркнул, что распространение нового коронавируса нужно было остановить в источнике

Количество умерших в Соединенных Штатах Америки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достигнуть около 100 тыс. человек, а это существенно выше недавних прогнозов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тыс. умерших. Что все равно является ужасным показателем", — сказал американский лидер. А только недавно, 17 апреля Трамп заявлял, что новая пневмония унесет в США жизни порядка 60 — 65 тыс. человек.

Глава администрации США добавил, что распространение нового коронавируса "можно было, нужно было остановить в источнике".

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"Благодаря тому, что мы выровняли кривую роста числа зараженных, замедлили темпы распространения [нового коронавируса и масштабно расширили свой потенциал в сфере здравоохранения, мы теперь находимся в процессе постепенного повторного открытия своей страны", — добавил президент, имея в виду смягчение карантинных ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 64,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в США коронавирус "косит" работников мясокомбинатов. В стране временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп умершие

Источник: ТАСС

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