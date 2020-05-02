В США коронавирус "косит" работников мясокомбинатов: что произошло

В стране временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус

Порядка 5 тысяч работников 115 мясокомбинатов и птицекомбинатов в США, где разработали тест для выявления бессимптомных носителей коронавируса, заразились новой пневмонией, 20 из них умерли.

Об этом сообщает сайт федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Речь идет о мясо- и птицекомбинатах в 19 американских штатах. На этих предприятиях работают около 500 тыс. человек. "У 4 913 рабочих (3% – Ред.) диагностирован коронавирус, доложено о 20 смертях", — сообщили в ЦКПЗ.

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Возможно, что такое большое количество зараженных можно объяснить в силу специфики производства работникам мясокомбинатов сложно соблюдать безопасную дистанцию в два метра друг от друга и другие рекомендации врачей.

В США временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус. Среди них – предприятия компании Tyson Foods в штатах Айова и Небраска, Smithfield Foods в Южной Дакоте и Иллинойсе и ряд других.

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Президент США Дональд Трамп 28 апреля подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Основой для указа послужил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны в 1950-1953 годах. Трамп фактически обязал мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,091 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 64 203 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

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Ранее сообщалось, что разведка США развенчала миф о происхождении коронавируса.

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