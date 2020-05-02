Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. США

В США коронавирус "косит" работников мясокомбинатов: что произошло

2 мая, 00:51

Елена Кузьмич

В стране временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус

Порядка 5 тысяч работников 115 мясокомбинатов и птицекомбинатов в США, где разработали тест для выявления бессимптомных носителей коронавируса, заразились новой пневмонией, 20 из них умерли.

Об этом сообщает сайт федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Речь идет о мясо- и птицекомбинатах в 19 американских штатах. На этих предприятиях работают около 500 тыс. человек. "У 4 913 рабочих (3% – Ред.) диагностирован коронавирус, доложено о 20 смертях", — сообщили в ЦКПЗ.

Реклама

Возможно, что такое большое количество зараженных можно объяснить в силу специфики производства работникам мясокомбинатов сложно соблюдать безопасную дистанцию в два метра друг от друга и другие рекомендации врачей.

В США временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых был выявлен коронавирус. Среди них – предприятия компании Tyson Foods в штатах Айова и Небраска, Smithfield Foods в Южной Дакоте и Иллинойсе и ряд других.

В тренде
Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Президент США Дональд Трамп 28 апреля подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Основой для указа послужил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны в 1950-1953 годах. Трамп фактически обязал мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,091 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 64 203 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

Реклама

Ранее сообщалось, что разведка США развенчала миф о происхождении коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США работники коронавирус мясокомбинат

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видеоFun
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признакеДругие страны
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах
Демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборахСША
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фото
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фотоШоу-бизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...