Калифорния в огне: жертвами лесного пожара стали пять человек
Огнем уничтожен уникальный городок-декорация из фильмов о Диком Западе
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
фото AFP
Не менее пяти человек погибли в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс в "Твиттере".
По данным местных властей, погибшие были обнаружены в машинах, которые загорелись в результате стихии.
Ранее агентство сообщило, что 157 тысяч жителей штата покинули свои дома в связи с объявленной эвакуацией. Около 17 тысяч строений находятся под угрозой разрушения. И. о. губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайного положения в округах Лос-Анджелес и Вентура.
Как проинформировала в пятницу телекомпания Кей-ти-эл-эй, лесной пожар, вспыхнувший в середине недели в округе Вентура, продолжает быстро распространяться. Сейчас он охватил около 4 тысяч гектаров.
Кроме того, пожар в районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) уничтожил уникальные декорации городка времен Дикого Запада, где проводились съемки многих вестернов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Кей-ти-эл-эй со ссылкой на Национальную службу парков.
По ее данным, сгорели двухэтажные деревянные строения, возведенные на территории Ранчо Парамаунт в горах Санта-Моника. Ранчо площадью около тысячи гектаров компания Paramount Pictures ("Парамаунт Пикчерс") купила в 1927 году специально для размещения там разных декораций: района Сан-Франциско, городов Томбстоун в штате Аризона или Додж-Сити (Канзас).
"У нас нет ни каких-либо подробностей, ни фотографий, – сказал представитель парковой службы. – В этом районе все еще идет борьба с огнем. Мы не имеем туда доступа".
Ранее власти объявили об эвакуации 75 тысяч домовладений в округах Лос-Анджелес и Вентура. Отдано распоряжение об эвакуации жителей города Малибу. В настоящее время борьбу с огнем ведут более 3300 пожарных. Пока им не удается сдержать распространение огня.
Ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.
Напомним, 8 октября минувшего года, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.