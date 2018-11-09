Калифорния в огне: жертвами лесного пожара стали пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс в "Твиттере".

По данным местных властей, погибшие были обнаружены в машинах, которые загорелись в результате стихии.

Ранее агентство сообщило, что 157 тысяч жителей штата покинули свои дома в связи с объявленной эвакуацией. Около 17 тысяч строений находятся под угрозой разрушения. И. о. губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайного положения в округах Лос-Анджелес и Вентура.

Как проинформировала в пятницу телекомпания Кей-ти-эл-эй, лесной пожар, вспыхнувший в середине недели в округе Вентура, продолжает быстро распространяться. Сейчас он охватил около 4 тысяч гектаров.

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Кроме того, пожар в районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) уничтожил уникальные декорации городка времен Дикого Запада, где проводились съемки многих вестернов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Кей-ти-эл-эй со ссылкой на Национальную службу парков.

По ее данным, сгорели двухэтажные деревянные строения, возведенные на территории Ранчо Парамаунт в горах Санта-Моника. Ранчо площадью около тысячи гектаров компания Paramount Pictures ("Парамаунт Пикчерс") купила в 1927 году специально для размещения там разных декораций: района Сан-Франциско, городов Томбстоун в штате Аризона или Додж-Сити (Канзас).

"У нас нет ни каких-либо подробностей, ни фотографий, – сказал представитель парковой службы. – В этом районе все еще идет борьба с огнем. Мы не имеем туда доступа".

Ранее власти объявили об эвакуации 75 тысяч домовладений в округах Лос-Анджелес и Вентура. Отдано распоряжение об эвакуации жителей города Малибу. В настоящее время борьбу с огнем ведут более 3300 пожарных. Пока им не удается сдержать распространение огня.

Ранее мы уже писали о том, что на севере американского штата Калифорния объявили эвакуацию жителей некоторых районов в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами.

Напомним, 8 октября минувшего года, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи.