Калифорнию накрыли мощнейшие лесные пожары – пострадали дети

Невиданные по масштабам лесные пожары охватили американский штат Калифорния. Усиления жары ситуация становится крайне угрожающей.

Над городом Санта Кларита, видно невиданный размах лесных пожаров на севере Калифорнии. Стихия движется быстро и уничтожает практически все на пути. На пламя выливают воду с вертолетов, пожарные прилагают невероятные усилия. Но напрасно. Сейчас остановить огненную лаву практически невозможно. А она уже вплотную подошла к домам.

Чрезвычайное положение в штате объявили еще в субботу. На борьбу со стихией снарядили 3 с половиной тысячи пожарных. В воздух подняли почти два десятка машин пожарной авиации. Работают круглосуточно. Однако пламя уже уничтожило более семи сотен жилищ и сейчас грозит тысячи других.

Власти эвакуировали почти 40 тысяч местных жителей.

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали шесть человек. Среди них -двое детей. Власть пытается делать все, чтобы избежать потерь. Синоптики предупреждают – опасная волна жары на этой неделе может оставлю ухудшить ситуацию. Она развивается крайне опасно и становится критической.

Всего в США бушует 60 лесных пожаров в 13 штатах.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Один из лесных пожаров находится в районе, где проходят военные стрельбы и могут быть неразорванные снаряды. Это затрудняет для пожарных безопасный доступ к огню на земле, а другие варианты тушения до сих пор оказались безрезультатными.

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.