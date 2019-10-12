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Кандидаты на пост президента США проведут серию теледебатов

12 октября, 02:33

В них будет участвовать Дональд Трамп

/ Фото: AFP

Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий в сентябре и октябре 2020 года проведут серию из трех общенациональных теледебатов. Об этом сообщил интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам в США в 2020 году.

В них будет участвовать Дональд Трамп, кандидатуру которого на второй президентский срок должен утвердить 24–27 августа 2020 года съезд Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Имя его соперника будет названо на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

Первые теледебаты состоятся 29 сентября 2020 года в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые — 15 октября в Университете штата Мичиган и третьи — 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Теледебаты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск) и продолжаться 90 минут. Прямую трансляцию будут вести все крупнейшие телекомпании США.

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Время и место проведения теледебатов кандидатов на пост президента и вице-президента определяет созданная в 1987 году непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам, деятельность которой финансируется за счет частных пожертвований.

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Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден.

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США президент кандидаты дебаты Дональд Трамп выборы в США

Источник: ТАСС

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