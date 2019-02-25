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Карнавал в ледяной воде: в США тысячи "моржей" устроили заплыв

Сегодня, 19:06

Суммы на благотворительность, которые удается собрать за каждый заплыв, доказывают пользу таких мероприятий

Карнавал в ледяной воде: в США тысячи "моржей" устроили заплыв США Суммы на благотворительность, которые удается собрать за каждый заплыв, доказывают пользу таких мероприятий

Тысячи американцев в течение всего февраля погружаются в ледяные озера и реки ради благой цели. Данная акция уже стала традицией, совмещающий веселье и сбор средств для тех, кто нуждается в помощи.

С такой же целью в небольшой кофейне на берегу реки Потомак набилось полутысячи человек, которые уже с самого утра готовятся к обеденному заплыву. В целом, зимнее купание собирает все больше американцев.

"Вот в Миннесоте и Висконсине люди издавна просверливались прорубь во льду и прыгали внутрь – это традиционное развлечение", – утверждает организатор заплыва Рик Джеффри.

Во дворе участники заплыва согреваются кто как может: одни – разминаются, другие – пивом и коктейлями. Кроме того, для разогрева публики проводят еще и конкурс костюмов. Но пловцы подготовились тщательно: здесь есть и мужчины в платьях, и ковбои, и даже поросята в балетных пачках.

Впрочем, первое место досталось тому, кто даже не шил себе костюм – в зеленого мускулистого Халка из комиксов Джек Дэд превратился в считанные минуты.

"Мои личные вещи и краска – больше мне ничего не понадобилось. Все сделал сам", – признается парень.

Но, получив приза за костюм, он сразу же его испортил – Джек ныряет одним из первых.

Вода в реке Потомак настолько холодная, что даже ног не намочишь – сводит судорогой. Температура воздуха – лишь плюс 6 и дождь, но участников заплыва такие погодные условия, похоже, не останавливают.

Купаются они и в одиночку, и целыми командами. Присутствует среди них и "работница аэропорта", представляющая одну из американских авиакомпаний. А вот Боб Паркер выбрал образ пилота.

"Было невероятно холодно. Я не чувствую ног, но дело того стоит. Я не летчик, работаю в наземной службе, но это моя возможность им побывать", – говорит мужчина.

То, что дело того стоит, доказывает и сумма взносов участников заплыва – лишь за один день на благотворительность здесь собрали почти 80 тыс. долларов.

Напомним, что в Черкассах уже тоже открыли купальный сезон – местные пожилые моржи из клуба "Долголетие" устроили заплыв по Днепру еще в начале января.

Мы также сообщали о том, как проходило январское Крещение в столичном парке Наталка на Оболони, в котором также принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

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Тег купание, моржи, заплыв, морж, моржевание

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