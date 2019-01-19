Брызги, веселье и лед: как прошли крещенские купания у политиков и простых киевлян

Многие украинцы на Крещение решили окунуться в ледяную купель

Брызги, веселье и лед: как прошли крещенские купания у политиков и простых киевлян Игорь Рец , Анастасия Лесык //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/35e/61d/5c435e61d531c.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/35e/61d/5c435e61d531c.jpg 2019-01-19T19:50:00+02:00 Украина Многие украинцы на Крещение решили окунуться в ледяную купель

Праздник Крещения Господня в столичном парке Наталка на Оболони собрал немало желающих искупаться в ледяной воде.

Спасатели заранее вырезали во льду прорубь, об объеме проведенных работ можно судить по глыбам льда, сложенным рядом с местом купания. Прорубь вышла просторная, как бассейн.

На месте берегу дежурили спасатели, медики и водолазы. Как рассказали журналистам сайта "Сегодня", за сутки до мероприятия спасатели также убедились в безопасности дна зимнего водоема.

Мэр Киева Виталий Кличко, чей заплыв был запланирован на 12:00, приехал вместе с командой чуть позже назначенного времени, но компенсировал опоздание яркой шоу-программой.





















Вместе с киевским градоначальником приехали и мэры более 30 городов. Все они с брызгами и шумом стремительно заполнили собой ледяной "бассейн".

После этого, мэр Киева пообщался с журналистами, а журналисты сайта "Сегодня" поговорили с участниками ледяного заплыва, о том, что толкнуло их окунуться в прорубь посреди зимы, что они чувствуют, и насколько такие купания стали для них традицией. Что из этого получилось – смотрите на видео.

Стоит отметить, что Кличко был не единственным из политиков, кто решился окунуться в ледяную воду. Так, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин на своей странице в Facebook поздравил украинцев с Крещением Господним и выложил несколько фото.







Также искупался в проруби и начальник Управления государственной охраны, генерал-полковник Валерий Гелетей.







Еще одним известным зимним купальщиком оказался лидер Радикальной партии Олег Ляшко. С ним окунулись депутаты его фракции – Сергей Рыбалка, Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук, Сергей Скуратовский, Александр Гулак и другие.

"Я как Дядька Черномор, а вы – 33 богатыря", – отметил Ляшко, добавив, что верит и в то, что на Крещение можно очиститься не только телесно, но и духовно. "Дай Бог, чтобы и всю ту грязь, которая есть в Украине – грязь бедности, зависимости, рабства, безработицы – мы смыли. Чтобы у людей была работа, зарплата и достаток. Пусть Господь поможет всей нашей стране", – подчеркнул политик.









Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о Крещении-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать. Ведь в день Крещения Господнего есть несколько важных запретов.

Также обратите внимание на материал: "Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки".

Также читайте статью на сайте "Сегодня": "Тайны праздника Крещения, или Как не потерять Бога". В ней идет речь о суть святой воды, стуке Господа в наши сердца и "бесовских" приметах.

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