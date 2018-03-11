Ким Чен Ын пообещал Трампу воздержаться от ракетных испытаний

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Ким Чен Ын пообещал Трампу воздержаться от ракетных испытаний

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал воздержаться от ракетных испытаний вплоть до их двусторонней встречи. "Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и обещала не делать этого вплоть до нашей встречи. Я верю, что они сдержат это обещание!", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 10 марта, – передает УНИАН.

Накануне советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён сообщил, что глава КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры и с этой целью пригласил его посетить Пхеньян. По словам Чона, который передал Трампу соответствующее письмо от Кима, президент США принял приглашение и готов провести переговоры в мае.

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Чон также сообщил, что Ким согласился временно прекратить все ядерные и ракетные испытания в КНДР и признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи должны продолжаться.

Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение Кима, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее. Вашингтон "с нетерпением" ждет отказа Северной Кореи от ядерной программы, но считает, что все санкции и максимальное давление должны сохраняться, говорится в сообщении администрации США.

Ранее в Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

Напомним, ранее стало известно, что в Северной Корее могут ввести мораторий  на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США.
КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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