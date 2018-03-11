Ким Чен Ын пообещал Трампу воздержаться от ракетных испытаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал воздержаться от ракетных испытаний вплоть до их двусторонней встречи. "Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и обещала не делать этого вплоть до нашей встречи. Я верю, что они сдержат это обещание!", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в субботу, 10 марта, – передает УНИАН.

Накануне советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён сообщил, что глава КНДР предложил Трампу "как можно скорее" провести переговоры и с этой целью пригласил его посетить Пхеньян. По словам Чона, который передал Трампу соответствующее письмо от Кима, президент США принял приглашение и готов провести переговоры в мае.

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Чон также сообщил, что Ким согласился временно прекратить все ядерные и ракетные испытания в КНДР и признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи должны продолжаться.

Белый дом, подтвердив, что Трамп принял приглашение Кима, сообщил, что дата и место переговоров будут согласованы позднее. Вашингтон "с нетерпением" ждет отказа Северной Кореи от ядерной программы, но считает, что все санкции и максимальное давление должны сохраняться, говорится в сообщении администрации США.

Ранее в Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

Напомним, ранее стало известно, что в Северной Корее могут ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США.