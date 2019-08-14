Китай отказал двум американским военным кораблям в заходе в порт Гонконга

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Власти Китая отклонили запрос о заходе в порт Гонконга двух кораблей ВМС США. Об этом со ссылкой на американский источник сообщило агентство Reuters.

По его информации, десантный корабль-док Green Bay запрашивал разрешение на посещение порта позднее в августе, а ракетный крейсер Lake Erie — в сентябре. Причину отказа китайские власти не уточнили, сообщает Reuters.

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Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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